Роберто Карлос рассказал, где хранит Bugatti, полученную в "Анжи"
Бывший защитник сборной Бразилии "Анжи" Роберто Карлос рассказал, что автомобиль Bugatti, который ему подарили в махачкалинском клубе, находится сейчас в Швейцарии.
"Bugatti сейчас в Швейцарии, но я очень рад проекту Сулеймана Керимова, у него была отличная идея! Создать команду, которая стала среди трех лучших в России, потом зашла в Европу. Для меня Сулейман Керимов — как отец, настоящий лидер, который сумел сплотить команду, и пример для подражания. Он создал команду, и стадион, и организовал всю инфраструктуру для того, чтобы достигнуть победы. Для меня было отличным опытом работать с ним, потому что его проекты и идеи были чудесными", - приводит слова Карлоса Sport24.
Роберто Карлос перешел в "Анжи" в возрасте 38 лет и выступал за российский клуб с 2011 по 2012 годы. В составе махачкалинского клуба он стал бронзовым призером Российской Премьер-Лиги.
После ухода Керимова результаты "Анжи" сильно ухудшились. Сейчас клуб выступает в третьем по силе российском дивизионе - ПФЛ.
Не пропустите: Гаджиев рассказал о несостоявшемся переходе Неймара в "Анжи". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Милан" нашел замену Чалханоглу
-
"Спартак" может уволить Тедеско уже зимой
-
"Краснодар" обыграл "Уфу", одержав 3-ю победу подряд
-
"Химки" вырвали победу над "Локомотивом"
-
"Ювентус" может купить форварда "Наполи" в январе
-
"Спартак" заставил Кокорина тренироваться до конца года
-
Зе Луиш успешно прооперирован в Италии
-
Форвард "Спартака" Соболев рассказал, как он стал жертвой мошенников
-
Черчесов не возглавит "Спартак"
-
"РБ Лейпциг" объявил о переходе Собослаи
-
Роберто Карлос рассказал, где хранит Bugatti, полученную в "Анжи"
-
Червиченко отреагировал на решение Тедеско покинуть "Спартак"
-
Форвард "Спартака" Соболев назвал общую сумму своих штрафов в московском клубе
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на опытного форварда "Интера"
-
Бускетс вышел на 4-е место по числу матчей за "Барселону"
-
"Спартак" обратился к болельщикам после завершения первой части сезона
-
Комментатор Генич рассказал, сколько денег он потерял на ставках
-
Тедеско может возглавить клуб Бундеслиги
-
Кафельников высказался о возможном возвращении Карреры в "Спартак"
-
В "Спартаке" прокомментировали информацию о возможном возвращении Промеса