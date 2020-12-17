Роберто Карлос рассказал, где хранит Bugatti, полученную в "Анжи"



Бывший защитник сборной Бразилии "Анжи" Роберто Карлос рассказал, что автомобиль Bugatti, который ему подарили в махачкалинском клубе, находится сейчас в Швейцарии.

"Bugatti сейчас в Швейцарии, но я очень рад проекту Сулеймана Керимова, у него была отличная идея! Создать команду, которая стала среди трех лучших в России, потом зашла в Европу. Для меня Сулейман Керимов — как отец, настоящий лидер, который сумел сплотить команду, и пример для подражания. Он создал команду, и стадион, и организовал всю инфраструктуру для того, чтобы достигнуть победы. Для меня было отличным опытом работать с ним, потому что его проекты и идеи были чудесными", - приводит слова Карлоса Sport24.

Роберто Карлос перешел в "Анжи" в возрасте 38 лет и выступал за российский клуб с 2011 по 2012 годы. В составе махачкалинского клуба он стал бронзовым призером Российской Премьер-Лиги.

После ухода Керимова результаты "Анжи" сильно ухудшились. Сейчас клуб выступает в третьем по силе российском дивизионе - ПФЛ.

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