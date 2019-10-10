Роберто Карлос: "Дель Боске проводил тренировки по вечерам, потому что знал, что утром мы не придём"
Бывший защитник мадридского "Реала" Роберто Карлос поделился воспоминаниями о периоде выступлений в королевском клубе.
"Висенте дель Боске был для нас больше другом, мы не нуждались в чётких правилах: каждый игрок знал, что он должен делать, и тренер прекрасно нас понимал. По понедельникам, а иногда и по вторникам, тренировки начинались в пять часов вечера: Дель Боске не назначал тренировки на 11 часов утра, поскольку знал, что почти никто не придёт.
В эпоху "галактикос" нас было семеро, и в раздевалке было немного опасно. Мы всегда всё контролировали, у нас были со всеми хорошие взаимоотношения, за исключением главного тренера Камачо, который смог продержаться всего 10 дней. Он пришёл в раздевалку, поздоровался со всеми и с очень серьёзным видом объявил, что хочет нас всех завтра видеть на тренировке в 7 утра. Обычно мы начинали тренироваться в 10:30 утра, поэтому нам пришлось поговорить с ним, чтобы изменить расписание, ведь у нас был свой уклад.
То же самое произошло и с Лушембурго. Чтобы сконцентрироваться перед игрой, у нас был обычай: мы оставляли чемоданы в номерах и перед ужином пили пиво или вино - у нас всегда на столе было две бутылки вина. Роналдо и я сказали главному тренеру, что у нас тут свои обычаи, и их нужно принять, а не пытаться изменить. Но что сделал Лушембурго? Сначала он убрал пиво, а затем и вино. После этого в команде он продержался всего три месяца, после чего был уволен", - цитирует бразильца Marca.
Напомним, что Карлос выступал за "Реал" с 1996 по 2007 год и выиграл с командой 13 трофеев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2