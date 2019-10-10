Роберто Карлос: "Дель Боске проводил тренировки по вечерам, потому что знал, что утром мы не придём"

Теги реал мадридроберто карлосвисенте дель боске

Роберто Карлос: "Дель Боске проводил тренировки по вечерам, потому что знал, что утром мы не придём"

Бывший защитник мадридского "Реала" Роберто Карлос поделился воспоминаниями о периоде выступлений в королевском клубе.

"Висенте дель Боске был для нас больше другом, мы не нуждались в чётких правилах: каждый игрок знал, что он должен делать, и тренер прекрасно нас понимал. По понедельникам, а иногда и по вторникам, тренировки начинались в пять часов вечера: Дель Боске не назначал тренировки на 11 часов утра, поскольку знал, что почти никто не придёт.

В эпоху "галактикос" нас было семеро, и в раздевалке было немного опасно. Мы всегда всё контролировали, у нас были со всеми хорошие взаимоотношения, за исключением главного тренера Камачо, который смог продержаться всего 10 дней. Он пришёл в раздевалку, поздоровался со всеми и с очень серьёзным видом объявил, что хочет нас всех завтра видеть на тренировке в 7 утра. Обычно мы начинали тренироваться в 10:30 утра, поэтому нам пришлось поговорить с ним, чтобы изменить расписание, ведь у нас был свой уклад.

То же самое произошло и с Лушембурго. Чтобы сконцентрироваться перед игрой, у нас был обычай: мы оставляли чемоданы в номерах и перед ужином пили пиво или вино - у нас всегда на столе было две бутылки вина. Роналдо и я сказали главному тренеру, что у нас тут свои обычаи, и их нужно принять, а не пытаться изменить. Но что сделал Лушембурго? Сначала он убрал пиво, а затем и вино. После этого в команде он продержался всего три месяца, после чего был уволен", - цитирует бразильца Marca.

Напомним, что Карлос выступал за "Реал" с 1996 по 2007 год и выиграл с командой 13 трофеев.

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