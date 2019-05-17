Роберто Карлос готов финансово помочь "Анжи"

Теги анжироберто карлоссамуэль это'о

Роберто Карлос готов финансово помочь "Анжи"

Легендарный бразильский футболист Роберто Карлос заявил о готовности оказать помощь своему бывшему клубу "Анжи".

"Очень трудно видеть "Анжи" в этой ситуации после того, что было сделано. Сулейман Керимов вывел "Анжи" на очень высокий уровень. Если они попросят о поддержке, я буду рад её оказать", - сказал Карлос.

В свою очередь, камерунский форвард Самуэль Это'О благотворительностью в отношении махачкалинского клуба заниматься не собирается.

"Нет, не собираюсь", - сказал футболист, отвечая на соответствующий вопрос.

46-летний Карлос выступал за "Анжи" с 2011 по 2012 год, сыграл 28 матчей и забил 4 гола.

38-летний Это'О выступал за "Анжи" с 2011 по 2013 год, сыграл 73 матча и забил 36 голов.

Накануне махачкалинский клуб не прошёл лицензирование РФС и может быть не допущен к участию в ФНЛ. "Жёлто-зелёным" нужно срочно найти около 150 миллионов рублей.

Не пропустите: "Анжи" может потерять профессиональный статус. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Игнашевич объявил об уходе из структуры ЦСКА

Игнашевич объявил об уходе из структуры ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 27 58
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 28 52
3 Краснодар Краснодар 28 50
4 Спартак Москва Спартак Москва 28 46
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 27 45
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат Ахмат 28 39
8 Ростов Ростов 28 38
9 Оренбург Оренбург 28 37
10 Рубин Рубин 28 35
11 Урал Урал 28 34
12 Динамо Москва Динамо Москва 28 31
13 Крылья Советов Крылья Советов 28 28
14 Уфа Уфа 28 26
15 Анжи Анжи 28 20
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 28 19
Полная таблица

топ-5 тегов