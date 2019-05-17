Роберто Карлос готов финансово помочь "Анжи"
Легендарный бразильский футболист Роберто Карлос заявил о готовности оказать помощь своему бывшему клубу "Анжи".
"Очень трудно видеть "Анжи" в этой ситуации после того, что было сделано. Сулейман Керимов вывел "Анжи" на очень высокий уровень. Если они попросят о поддержке, я буду рад её оказать", - сказал Карлос.
В свою очередь, камерунский форвард Самуэль Это'О благотворительностью в отношении махачкалинского клуба заниматься не собирается.
"Нет, не собираюсь", - сказал футболист, отвечая на соответствующий вопрос.
46-летний Карлос выступал за "Анжи" с 2011 по 2012 год, сыграл 28 матчей и забил 4 гола.
38-летний Это'О выступал за "Анжи" с 2011 по 2013 год, сыграл 73 матча и забил 36 голов.
Накануне махачкалинский клуб не прошёл лицензирование РФС и может быть не допущен к участию в ФНЛ. "Жёлто-зелёным" нужно срочно найти около 150 миллионов рублей.
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