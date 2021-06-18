Роберто Карлос: "Говорю всем: "Путин - топ-президент"
Фото инстаграм Роберто Карлоса
Бывший защитник "Реала", "Анжи" и сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал о своём отношении к России и президенту страны Владимиру Путину.
"Последний раз был в России три года назад, во время Чемпионата Мира. Я обожаю русских и до сих пор благодарен за потрясающее гостеприимство. То, как меня принимали в Москве, Махачкале, было незабываемо.
В Испании или Бразилии первое время особенно много вопросов было про "Анжи". В последнее время - в основном про города: как там в Москве, что посмотреть в Санкт-Петербурге. Говорю всем: "Путин - топ-президент", - сказал Карлос.
48-летний бразилец находился в "Анжи" с 2011 по 2013 год. За это время он был футболистом, тренером и директором команды.
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