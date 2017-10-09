Роберто Карлос: "Ходжсон мог разрушить мою карьеру"

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Роберто Карлос: "Ходжсон мог разрушить мою карьеру"Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос обрушился с критикой в адрес тренера Роя Ходжсона, под руководством которого играл в "Интере". 

"То, что Ходжсон остался в "Интере", уничтожало меня. Он использовал меня на позиции полузащитника. Это могло разрушить мою карьеру в сборной. Дело не в том, что у меня с ним плохие отношения. Просто он мало понимает в футболе. Когда "Интер" проиграл "Шальке" в Суперкубке УЕФА, это произошло по вине Ходжсона.

Фабио Капелло – другой. Я перешел в "Реал" из-за него. Он – самый важный тренер в моей жизни", - сказал он.

Читайте: Роберто Карлосу грозит тюремный срок | http://soccernews.ru

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