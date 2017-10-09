Роберто Карлос: "Ходжсон не разбирается в футболе"

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Роберто Карлос: "Ходжсон не разбирается в футболе"Чемпион мира в составе сборной Бразилии Роберто Карлос раскритиковал своего бывшего тренера по миланскому "Интеру" Роя Ходжсона.

"То, что Ходжсон в 1996-м году остался в "Интере", меня просто уничтожило, потому что он мало разбирается в футболе", - приводит слова известного в прошлом футболиста SquawkaNews.

Напомним, Ройс может перейти в "Интер". | soccernews.ru

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