Роберто Карлос: "Ходжсон не разбирается в футболе"

Чемпион мира в составе сборной Бразилии Роберто Карлос раскритиковал своего бывшего тренера по миланскому "Интеру" Роя Ходжсона.

"То, что Ходжсон в 1996-м году остался в "Интере", меня просто уничтожило, потому что он мало разбирается в футболе", - приводит слова известного в прошлом футболиста SquawkaNews.

Напомним, Ройс может перейти в "Интер". | soccernews.ru