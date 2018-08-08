Роберто Карлос и Это'о поддержали "Анжи"

Бывшие игроки "Анжи" - защитник Роберто Карлос и нападающий Самуэль Это'О - поддержали махачкалинский клуб, испытывающий серьёзные финансовые трудности.

Бразилец записал видеообращение, сказав на русском: "Ас-саляму алейкум. "Анжи", живи".

Камерунец, в свою очередь, произнёс следующую речь: "Добрый день или вечер мои дорогие друзья из "Анжи". Я знаю, что сейчас вы переживаете тяжёлый период. Но нет ничего невозможного для дагестанцев. Я вам желаю, несмотря ни на что, провести очень хороший сезон. "Анжи", вперёд. Удачи".

@setoo9: «Добрый день (или вечер) мои дорогие друзья из Анжи! Я знаю, что сейчас вы переживаете тяжёлый период. Но нет ничего невозможного...для дагестанцев! Я вам желаю, несмотря ни на что, провести очень хороший сезон! Анжи, вперёд! Удачи!» #АнжиЖиви pic.twitter.com/Jfc4Oby44z — ФК «Анжи» (@fc_anji) 8 августа 2018 г.

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