Роберто Карлос: "Месси - великий. К сожалению, ему не повезло со сборной"

Экс-защитник "Реала" и сборной Бразилии Роберто Карлос поделился мнением о нападающем "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеле Месси.

"В финале Кубка Америки я жду Аргентину. Месси - великий. К сожалению, ему не повезло со сборной. Но им восхищаются все бывшие игрок, и я в том числе", - приводит слова Карлоса Marca.

31-летний Месси в составе сборной Аргентины стал олимпийским чемпионом, а также доходил до финала чемпионата мира-2014.

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