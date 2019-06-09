Роберто Карлос: "Месси - великий. К сожалению, ему не повезло со сборной"

Теги реал мадридбарселоналионель мессиаргентинароберто карлос

Роберто Карлос: "Месси - великий. К сожалению, ему не повезло со сборной"

Экс-защитник "Реала" и сборной Бразилии Роберто Карлос поделился мнением о нападающем "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеле Месси.

"В финале Кубка Америки я жду Аргентину. Месси - великий. К сожалению, ему не повезло со сборной. Но им восхищаются все бывшие игрок, и я в том числе", - приводит слова Карлоса Marca.

31-летний Месси в составе сборной Аргентины стал олимпийским чемпионом, а также доходил до финала чемпионата мира-2014.

Не пропустите: Лопырёва - о "Золотом мяче": "В этом году никто даже близко не стоит с Месси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дембеле в очередной раз нарушил дисциплину в "Барселоне"

Дембеле в очередной раз нарушил дисциплину в "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов