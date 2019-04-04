Роберто Карлос может войти в тренерский штаб "Реала"

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом в скором времени может пополниться Роберто Карлосом.

Как сообщает Tribalfootball со ссылкой на главного редактора газеты Ok Diario Эдуардо Инду, эта перестановка - практически решённый вопрос. Легендарный бразилец приступит к своим новым обязанностям в следующем сезоне.

Напомним, что сейчас 45-летний специалист помогает наставнику "Кастильи" Маноло Диасу.

Роберто Карлос, будучи футболистом, выступал за "Реал" с 1996 по 2007 год.

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