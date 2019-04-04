Роберто Карлос может войти в тренерский штаб "Реала"
Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом в скором времени может пополниться Роберто Карлосом.
Как сообщает Tribalfootball со ссылкой на главного редактора газеты Ok Diario Эдуардо Инду, эта перестановка - практически решённый вопрос. Легендарный бразилец приступит к своим новым обязанностям в следующем сезоне.
Напомним, что сейчас 45-летний специалист помогает наставнику "Кастильи" Маноло Диасу.
Роберто Карлос, будучи футболистом, выступал за "Реал" с 1996 по 2007 год.
Не пропустите: "Реал" уступает только "Уэске" по числу пропущенных голов в текущем сезоне. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ювентус" продлил соглашение с Манджукичем
-
1
Зидан определился с основным голкипером "Реала" на следующий сезон
-
Гаттузо грозит увольнение из "Милана"
-
Де Йонг рассказал о несостоявшемся трансфере в "Тоттенхэм"
-
Лодыгин назвал своих любимых тренеров
-
Роберто Карлос может войти в тренерский штаб "Реала"
-
Два основных форварда "Атлетико" рискуют пропустить матч с "Барселоной"
-
Финал Кубка России может пройти в Саранске
-
Защитник "Локомотива" пропустит минимум год из-за инфекции
-
2
"Реал" в шаге от подписания Рабьо
-
2
Кейлор Навас готов покинуть "Реал", но при одном условии
-
1
Чалов мог оказаться в "Роме"
-
Клуб МЛС ведёт переговоры с ветераном "Манчестер Юнайтед"
-
Роналду восстановился после травмы
-
Шюррле досрочно вернётся в дортмундскую "Боруссию"
-
1
Сборная России делит с ДР Конго 46-е место в обновлённом рейтинге ФИФА
-
Спаллетти похвалил Икарди за игру в матче с "Дженоа"
-
ПСЖ определился с заменой для Тиаго Силвы
-
Одил Ахмедов готов вернуться в РПЛ
-
"Манчестер Юнайтед" летом может потерять шестерых игроков
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|30
|70
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|62
|3
|Реал Мадрид
|29
|57
|4
|Хетафе
|30
|47
|5
|Алавес
|29
|44
|6
|Севилья
|29
|43
|7
|Валенсия
|29
|43
|8
|Атлетик Бильбао
|30
|43
|9
|Бетис
|29
|40
|10
|Реал Сосьедад
|29
|37
|11
|Эйбар
|29
|36
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Эспаньол
|30
|35
|14
|Жирона
|30
|34
|15
|Леванте
|30
|32
|16
|Реал Вальядолид
|29
|30
|17
|Вильярреал
|30
|30
|18
|Сельта Виго
|29
|28
|19
|Райо Вальекано
|29
|24
|20
|Уэска
|29
|22