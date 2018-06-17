Роберто Карлос назвал двух игроков, которые принесут победу на ЧМ для сборной Бразилии

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Роберто Карлос назвал двух игроков, которые принесут победу на ЧМ для сборной БразилииЧемпиона мира 2002-го года в составе сборной Бразилии Роберто Карлос назвал двух игроков, которые принесут победу на Чемпионате Мира в России для его страны.

"Увидев блестящие голы Неймара в матчах против Хорватии и Австрии, я подумал: этот парень взорвется на Чемпионате Мира. Он выглядит мотивированным, и я предсказываю, что в ближайшие несколько недель мы увидим от него фейерверк. Его время отдыха от футбола во время восстановления от травмы пойдет ему на пользу. Неймар будет замечательным в России и выиграет трофей для нас. Но вы знаете, кто еще собирается выстрелить на Чемпионате мира? Виллиан", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, сегодня сборная Бразилии сыграет против Швейцарии. | soccernews.ru

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