Роберто Карлос назвал двух самых ценных для него российских футболистов
Легендарный бразильский защитник Роберто Карлос рассказал, каких российских игроков он ценит больше всего.
"Есть два игрока, которых я очень ценю в российском футболе: это Смолов и Дзюба. Дзюба - потрясающий игрок, могу сказать, что он - эталон для российских игроков", - заявил Карлос.
Смолов сейчас выступает за московский "Локомотив", а Дзюба - за питерский "Зенит".
Что касается Карлоса, то он поиграл в России с 2011 по 2012 год в составе махачкалинского "Анжи".
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