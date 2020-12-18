Роберто Карлос назвал двух самых ценных для него российских футболистов

Легендарный бразильский защитник Роберто Карлос рассказал, каких российских игроков он ценит больше всего.

"Есть два игрока, которых я очень ценю в российском футболе: это Смолов и Дзюба. Дзюба - потрясающий игрок, могу сказать, что он - эталон для российских игроков", - заявил Карлос.

Смолов сейчас выступает за московский "Локомотив", а Дзюба - за питерский "Зенит".

Что касается Карлоса, то он поиграл в России с 2011 по 2012 год в составе махачкалинского "Анжи".

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