Роберто Карлос назвал двух самых ценных для него российских футболистов

Теги роберто карлосартём дзюбафедор смолов

Роберто Карлос назвал двух самых ценных для него российских футболистов

Легендарный бразильский защитник Роберто Карлос рассказал, каких российских игроков он ценит больше всего.

"Есть два игрока, которых я очень ценю в российском футболе: это Смолов и Дзюба. Дзюба - потрясающий игрок, могу сказать, что он - эталон для российских игроков", - заявил Карлос.

Смолов сейчас выступает за московский "Локомотив", а Дзюба - за питерский "Зенит".

Что касается Карлоса, то он поиграл в России с 2011 по 2012 год в составе махачкалинского "Анжи".

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