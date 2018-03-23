Роберто Карлос назвал фаворита ЧМ-2018

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Роберто Карлос назвал фаворита ЧМ-2018

Легендарный бразильский футболист Роберто Карлос назвал фаворита Чемпионата Мира 2018 года.

"Бразилия - фаворит ЧМ-2018. Конечно, я как бразилец желаю сборной победы. Я смотрю на игру Бразилии и ловлю себя на мысли, что нет команды, которая бы так играла. У Бразилии очень сильный состав. Кроме того, у них выдающийся тренер. Бразилия - однозначный фаворит" - цитирует Карлоса Goal.com.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Бразилии сыграет с Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.

Также читайте: Сантуш: "Португалия не считает себя фаворитом Чемпионата Мира-2018". | http://soccernews.ru

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Коста-Рика, Сербия, Швейцария...Бразилии не выйти из группы.

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