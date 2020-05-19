Роберто Карлос назвал лучшего футболиста в истории

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Роберто Карлос назвал лучшего футболиста в истории

Легендарный бразильский защитник Роберто Карлос рассказал, кого он считает лучшим игроком в истории футбола.

"Роналдо уникален - ещё одного такого игрока больше не будет. Ни Неймар, ни Криштиану, ни Месси не сравнятся с ним. Думаю, в наши времена было сложнее забивать. В обороне играли более физически развитые игроки, а футболисты из зоны атаки были менее защищены. Но Роналдо мог сделать всё, что угодно. Он выделялся на тренировках и был просто лучшим", - цитирует Карлоса Goal.com.

Стоит отметить, что "Феномен" дважды становился обладателем "Золотого мяча" и трижды признавался футболистом года по версии ФИФА.

Карлос и Роналдо выступали вместе за мадридский "Реал" и сборную Бразилии.

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