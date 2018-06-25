Роберто Карлос назвал Смолова "бриллиантом"

Легендарный бразильский футболист Роберто Карлос надеется на то, что его бывший одноклубник Федор Смолов успеет проявить себя на домашнем ЧМ-2018.

25 июня Россия сыграет с Уругваем и поспорит за первое место в группе A.

"Федор – мой друг, он отличный игрок, настоящий бриллиант. Он хороший парень, я желаю ему успехов. Думаю, у него ещё будет шанс проявить себя на чемпионате. Также считаю, что у него есть возможность продолжить свою карьеру в Европе", - сказал он.

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