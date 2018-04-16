Роберто Карлос назвал трех лидеров сборной России

Экс-игрок "Анжи" и сборной Бразилии Роберто Карлос перечислил лидеров национальной команды России.

"Не смотрел много матчей, однако отмечу Акинфеева, Смолова и молодого хавбека. Забыл фамилию… Точно, Александр Головин! В России много прекрасных игроков, ваш футбол сейчас на подъеме. Хотя это не удивительно, ведь в России пройдет ЧМ-2018.

Сложно сказать, смог бы кто-то заиграть именно в "Реале" - все же там собраны лучшие футболисты мира. Но, думаю, когда-нибудь несколько российских футболистов окажутся в Примере на ведущих ролях" - приводят слова Карлоса российские СМИ.

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