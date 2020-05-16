Роберто Карлос не попал в символическую сборную "Анжи" за всю историю по версии болельщиков

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Роберто Карлос не попал в символическую сборную "Анжи" за всю историю по версии болельщиков

В честь 29-летия "Анжи" фанатам команды предложили выбрать символическую сборную клуба за всю его историю.

Стоит отметить, что болельщики не включили в состав бразильского защитника Роберто Карлоса, который играл за махачкалинцев в 2011 году.

Вратарь: Владимир Габулов;

Защитники: Юрий Жирков, Кристофер Самба, Жоао Карлос, Андрей Ещенко;

Полузащитники: Лассана Диарра, Леонардо да Силва, Бернард Бериша, Виллиан;

Форварды: Самуэль Это’О, Янник Боли.

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