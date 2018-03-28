Роберто Карлос: "Неймар должен играть в "Реале"
Чемпион мира в составе сборной Бразилии Роберто Карлос высказался о возможном переходе форварда ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".
"Неймар должен играть в лучшем клубе планеты - здесь, в "Реале Мадрид". Он должен продолжать расти как игрок, и нет лучшего места, чем этот клуб, чтобы достичь этого", - приводит слова известного в прошлом футболиста ActuFoot.
Напомним, Неймар потребовал от ПСЖ увеличения его оклада. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|29
|75
|2
|Атлетико Мадрид
|29
|64
|3
|Реал Мадрид
|29
|60
|4
|Валенсия
|29
|59
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|Вильярреал
|29
|47
|6
|Севилья
|29
|45
|7
|Жирона
|29
|43
|8
|Бетис
|29
|43
|9
|Хетафе
|29
|39
|10
|Сельта Виго
|29
|39
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|Эйбар
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|12
|Леганес
|29
|36
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|Атлетик Бильбао
|29
|35
|14
|Эспаньол
|29
|35
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|Реал Сосьедад
|29
|33
|16
|Алавес
|29
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|Леванте
|29
|27
|18
|Лас Пальмас
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|21
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|29
|20
|20
|Малага
|29
|14