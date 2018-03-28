Роберто Карлос: "Неймар должен играть в "Реале"

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Роберто Карлос: "Неймар должен играть в "Реале"Чемпион мира в составе сборной Бразилии Роберто Карлос высказался о возможном переходе форварда ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".

"Неймар должен играть в лучшем клубе планеты - здесь, в "Реале Мадрид". Он должен продолжать расти как игрок, и нет лучшего места, чем этот клуб, чтобы достичь этого", - приводит слова известного в прошлом футболиста ActuFoot.

Напомним, Неймар потребовал от ПСЖ увеличения его оклада. | soccernews.ru

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3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
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11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
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14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
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