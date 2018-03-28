Роберто Карлос: "Неймар должен играть в "Реале"

Чемпион мира в составе сборной Бразилии Роберто Карлос высказался о возможном переходе форварда ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".

"Неймар должен играть в лучшем клубе планеты - здесь, в "Реале Мадрид". Он должен продолжать расти как игрок, и нет лучшего места, чем этот клуб, чтобы достичь этого", - приводит слова известного в прошлом футболиста ActuFoot.

Напомним, Неймар потребовал от ПСЖ увеличения его оклада. | soccernews.ru