Роберто Карлос - о финансовой помощи "Анжи": "Наличкой точно не получится"

Легендарный бразильский футболист Роберто Карлос ответил на вопрос о возможности оказать финансовую помощь своему бывшему клубу "Анжи".

"Очень жаль, что "Анжи" в таком положении. Но надо верить в лучшее! Надеюсь, всё разрешится. Помочь финансово? Ну, наличкой точно не получится", - сказал Карлос.

46-летний защитник выступал за "Анжи" с 2011 по 2012 год, сыграл 28 матчей и забил 4 гола.

Махачкалинская команда по итогам сезона 2018/19 вылетела в ФНЛ, однако и там не сможет выступать из-за проблем с лицензированием.

Более того, если в ближайшее время клуб не найдёт спонсора, то прекратит существование.

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