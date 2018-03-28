Роберто Карлос оценил шансы Неймара превзойти Месси и Роналду

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Роберто Карлос оценил шансы Неймара превзойти Месси и Роналду
Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос считает, что у нападающего ПСЖ Неймара нет шансов стать лучшим в мире в ближайшие годы.

"Неймар принял правильное решение, когда перешел в ПСЖ. Для того, чтобы стать лучшим в мире, ему нужно было покинуть "Барселону", так как там есть Месси. Неймар будет оставаться лишь третьим в мире, пока играют Месси и Роналду.

Сейчас ему нужно принять тот факт, что он травмировался. Бразильцы являются очень религиозной нацией. Думаю, что его травма не является случайностью. Теперь он больше сосредоточится на футболе", - приводит слова Карлоса France Football.

Напомним, что 26-летний Неймар выбыл из строя на 2,5-3 месяца из-за травмы ноги.

Не пропустите: Роберто Карлос: "Неймар должен играть в "Реале". | http://soccernews.ru

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