Роберто Карлос оценил силу сборной России

Легендарный бразильский футболист Роберто Карлос оценил силу нынешней сборной России.

"Я наблюдаю за сборной России, это очень сильная команда - она намного лучше, чем была раньше. Считаю, что у неё есть все шансы хорошо себя проявить на Чемпионате Мира" - сказал Карлос.

Напомним, что сборная России обновила свой антирекорд в рейтинге ФИФА. | http://soccernews.ru