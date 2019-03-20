Роберто Карлос побывал на тренировке "Реала"

Легенда "Реала" Роберто Карлос прибыл на тренировку испанской команды и встретился с новым главным тренером Зинедином Зиданом. Об этом информирует официальный твиттер "сливочных".

Экс-футболист работает в структуре "Реала" координатором по работе с молодежным составом.

Зидан и Карлос вместе выступали за "Реал" с 2001 по 2006 год.

"Реал" располагается на 3 месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 53 балла.

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