Роберто Карлос побывал на тренировке "Реала"
Легенда "Реала" Роберто Карлос прибыл на тренировку испанской команды и встретился с новым главным тренером Зинедином Зиданом. Об этом информирует официальный твиттер "сливочных".
Экс-футболист работает в структуре "Реала" координатором по работе с молодежным составом.
Зидан и Карлос вместе выступали за "Реал" с 2001 по 2006 год.
"Реал" располагается на 3 месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 53 балла.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|28
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|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22