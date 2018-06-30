Роберто Карлос поделился мнением о перспективах сборной Бразилии на ЧМ-2018

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос поделился мнением о перспективах "селесао" на Чемпионате Мира 2018 года.

"У Бразилии хорошая команда, мы можем ещё раз выиграть Чемпионат Мира. Неймар прибавляет от матча к матчу, он очень важный игрок для команды на этом турнире. Также я выделил бы Филиппе Коутиньо - он показывает сильную игру и в сборной, и в "Барселоне" - сказал Карлос.

Напомним, что сборная Бразилии является пятикратным чемпионом мира. В 1/8 финала текущего мундиаля подопечные Тите сыграют с Мексикой.

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