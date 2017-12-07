Роберто Карлос поделился своим словарным запасом русских слов

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Роберто Карлос поделился своим словарным запасом русских слов

Экс-футболист "Анжи" Роберто Карлос рассказал о своих познаниях русского языка.

"Ещё помню слова на русском "я тебя люблю", "хорошо", "пожалуйста", "спасибо", "нормально", "приятного аппетита". Матерные слова? "П*****с", "петух". Первое, что учишь, когда приезжаешь играть в новую страну - это конечно же мат. Ещё мне понравилось слово "учкудук". Мы в "Анжи" часто его повторяли" - приводят слова Карлоса российские СМИ.

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