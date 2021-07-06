Роберто Карлос положительно отозвался о Люке Шоу

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Роберто Карлос положительно отозвался о Люке ШоуФото: инстаграм Карлоса/Автор неизвестен

Экс-футболист мадридского "Реала" и сборной Бразилии Роберто Карлос похвалил левого защитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Люка Шоу за показываемый им уровень футбола.

"Можно увидеть, что Шоу предельно мотивирован. Он действительно становится лучше, с Украиной он сыграл по-настоящему хорошо.

Он является важной частью сборной Англии, как и остальные футболисты. С каждой игрой он прибавлял, и, на мой взгляд, у него есть все, чтобы выйти на топ-уровень.

Он левый защитник сборной Англии, это говорит само за себя", – сказал Карлос.

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