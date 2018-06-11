Роберто Карлос посоветовал "Реалу" подписать звездного хавбека из АПЛ

Чемпион мира 2002-го года в составе сборной Бразилии Роберто Карлос посоветовал мадридскому "Реалу" подписать полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли.

Так, по сведениям испанской прессы, бывший футболист остался приятно удивлен уровнем игры 22-летнего хавбека "шпор". В нем он увидел потенциал стать в будущем одним из лучших игроков на своей позиции.

В завершившемся сезоне Деле Алли забил 14 мячей и сделал 17 результативных передач в 50 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, Роналду не устроило предложение "Реала" по новому контракту. | soccernews.ru