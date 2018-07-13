Роберто Карлос посоветовал "Реалу" трех футболистов сборной России

Экс-игрок "Реала" и сборной Бразилии Роберто Карлос выделил несколько футболистов сборной России.

"В составе сборной России мне больше всего понравился Артем Дзюба. Но главное в случае команды - взаимодействие с фанатами. Смог ли бы Дзюба заиграть в "Реале"? Все футболисты российской сборной быстро прогрессируют.

Дзюба, Алан Дзагоев, Федор Смолов - все они достигли высокой планки качества. Я бы поговорил с президентом Флорентино Пересом по поводу их трансфера!" - приводят слова Карлоса российские СМИ.

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