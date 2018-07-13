Роберто Карлос посоветовал "Реалу" трех футболистов сборной России

Теги реал мадридроссияроберто карлос

Роберто Карлос посоветовал "Реалу" трех футболистов сборной России

Экс-игрок "Реала" и сборной Бразилии Роберто Карлос выделил несколько футболистов сборной России.

"В составе сборной России мне больше всего понравился Артем Дзюба. Но главное в случае команды - взаимодействие с фанатами. Смог ли бы Дзюба заиграть в "Реале"? Все футболисты российской сборной быстро прогрессируют.

Дзюба, Алан Дзагоев, Федор Смолов - все они достигли высокой планки качества. Я бы поговорил с президентом Флорентино Пересом по поводу их трансфера!" - приводят слова Карлоса российские СМИ.

Читайте также: "Реал" приготовил рекордное предложение по Азару. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Без поддавков: Бельгия сразится с Англией за бронзу чемпионата мира

Без поддавков: Бельгия сразится с Англией за бронзу чемпионата мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов