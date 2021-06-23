Роберто Карлос предсказал победителя Евро-2020

Теги чемпионат европыроберто карлос

Роберто Карлос предсказал победителя Евро-2020Фото: инстаграм Роберто Карлоса/Автор неизвестен

Экс-звезда мадридского "Реала" и сборной Бразилии Роберто Карлос в разговоре со "Спорт-Экспресс" предсказал победителя Евро-2020, а также назвал лучших исполнителей стандартов в современном футболе.

— Небольшой блиц. Трое лучших исполнителей стандартов прямо сейчас по версии Роберто Карлоса?

— Криштиану, Месси, Неймар.

— Трое лучших нападающих того времени, когда вы играли?

— Роналдо, Ромарио... И, пожалуй, Рауль.

— И напоследок. Кто выиграет Евро-2020?

— Думаю, что это будет Франция или Испания.

Также не пропустите: Люк де Йонг не сыграет на Евро-2020 из-за травмы колена. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Николас Гонсалес - футболист "Фиорентины"

Официально: Николас Гонсалес - футболист "Фиорентины"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов