Роберто Карлос предвещает хорошее будущее для Винисиуса в "Реале"

Экс-игрок "Реала" Роберто Карлос прокомментировал трансфер форварда "Фламенго" Винисиуса Жуниора в мадридский клуб.

"Очень хороший парень! Я не собираюсь говорить, что он уже готов играть за "Реал", ведь он ещё очень молод. Однако "Реал" принял отличное решение, приобретя футболиста с прицелом на будущее. Это целесообразно как для "Реала", так и для "Фламенго".

Винисиус понимает, что играть за "Реал" непросто, "Сантьяго Бернабеу" очень велик, а фанаты очень требовательны. Но я уверен, Винисиус будет кумиром болельщиков "Реала" - приводит слова Карлоса Marca.

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