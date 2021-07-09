Роберто Карлос прокомментировал отставку Черчесова
Фото инстаграм Роберто Карлоса
Бывший защитник "Анжи" Роберто Карлос высказался об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.
"Я вчера читал, что РФС отправил Черчесова в отставку. Но это происходит в футболе, российская команда должна изменить свой подход, который заключается в том, что она только участвует. У неё есть отличные игроки, структура, однако она должна осознать, что может выигрывать турниры, а не просто в них участвовать.
Возможно, иностранный тренер может изменить философию российского футбола. В сборной есть натурализованные игроки, думаю, что можно было бы поставить иностранца во главе сборной России, чтобы игроки осознали, что благодаря качеству и силе они могут дойти до полуфинала или даже финала чемпионатов Европы и мира.
На клубном уровне они играют хорошо. То же самое было со сборной Бразилии - футболисты, хорошо выступающие в своих клубах, не могут играть на том же уровне в национальной команде, это нормально. Важно начать новый этап в сборной России, она должна вернуть себе силу, а для этого требуются изменения", - заявил Карлос.
Черчесов работал со сборной с августа 2016 года. Его лучший результат - четвертьфинал ЧМ-2018.
Не пропустите: РФС ищет немецкого тренера на замену Черчесову. | http://soccernews.ru
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