Экс-игрок сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал о несостоявшемся переходе в "Челси" в 2007 году.

"У меня на руках были предложения от "Фенербахче" и "Челси". С "Челси" что-то не вышло и я перешел в "Фенербахче". Однако я был в шаге от перехода в "Челси". Сделка была согласована, оставалось только подписать соглашение.

К сожалению, в последний момент все сорвалось. Такое бывает в футболе. У адвоката появилась проблема. Однако я на 100 процентов уверен, что я бы преуспел в АПЛ. Эта лига соответствует моим характеристикам", - приводит слова Карлоса Tribal Football.

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