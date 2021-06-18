Роберто Карлос рассказал о возможном приглашении Дзюбы в "Реал"
Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов
Бывший защитник мадридского "Реала" Роберто Карлос не исключил переход нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы в королевский клуб.
"Об Артёме в "Реале" знают, да. И я правда считаю его сильным форвардом! Нравится, как он берёт на себя ответственность и в сборной, и в "Зените". Но никогда не знаешь, как всё сложится. Нужно работать, совершенствоваться, оставаться лидером. И может быть, повторюсь, может быть - однажды его пригласят в "Реал", - сказал Карлос.
32-летний Дзюба в прошедшем сезоне забил 22 гола и сделал 9 ассистов в 34 матчах за "Зенит".
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