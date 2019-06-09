Роберто Карлос: "Реал" в сложный сезон выиграл столько же трофеев, как "Барселона"

1 Теги реал мадридроберто карлос

Роберто Карлос: "Реал" в сложный сезон выиграл столько же трофеев, как "Барселона"

Экс-защитник "Реала" Роберто Карлос оценил минувший сезон королевского клуба.

"Реал" выиграл так много трофеев, что пора дать возможность сделать это другим клубам. Хоть это и был сложный сезон, но мы выиграли столько же трофеев, как "Барселона" и "Ливерпуль". "Реал" - победитель клубного чемпионата мира, а это важно. Теперь нужно подумать о следующем сезоне. С новыми игроками у "Реал" может лучше подготовиться к успешному выступлению в чемпионате Испании, Лиги чемпионов и Кубке Короля", - приводит слова Карлоса Marca.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне "Барселона" стала чемпионом Испании и выиграла Суперкубок страны. "Ливерпуль" стал победителем Лиги Чемпионов. "Реал" ограничился победой в клубном чемпионате мира.

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Комментарии

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ivanmaslov

Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

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