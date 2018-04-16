Роберто Карлос: "Сборная России может дойти даже до финала Чемпионата Мира"

Чемпион мира 2002-го года в составе сборной Бразилии Роберто Карлос оценил перспективы сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Перспективы России и Бразилии на Чемпионате Мира-2018? В таких турнирах очень важен менталитет команды, ее психология. Думаю, сборная России как минимум выйдет из группы, а при домашней поддержке может пройти еще дальше. Даже до финала! И там, надеюсь, ваша сборная сыграет с Бразилией. Хотя это будет непросто, учитывая, что есть еще такие сборные, как Франция, Германия или Аргентина", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Роберто Карлос назвал трех лидеров сборной России. | soccernews.ru