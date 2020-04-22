Роберто Карлос считает, что Неймар может быть признан лучшим игроком на одном из ЧМ
Легендарный бывший футболист Роберто Карлос, который играл за "Реал", "Интер" и "Анжи" заявил, что форвард ПСЖ Неймар может стать лучшим игроком на одном из чемпионатов мира.
"Неймар в хорошей форме. Он счастлив, когда забивает голы. Скромность в ПСЖ - то, чего я жду от него. В будущем на чемпионате мира он может стать лучшим игроком", - цитирует Карлоса AS.
В нынешнем сезоне 28-летний бразилец провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с французским клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13