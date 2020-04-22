Роберто Карлос считает, что Неймар может быть признан лучшим игроком на одном из ЧМ

Легендарный бывший футболист Роберто Карлос, который играл за "Реал", "Интер" и "Анжи" заявил, что форвард ПСЖ Неймар может стать лучшим игроком на одном из чемпионатов мира.



"Неймар в хорошей форме. Он счастлив, когда забивает голы. Скромность в ПСЖ - то, чего я жду от него. В будущем на чемпионате мира он может стать лучшим игроком", - цитирует Карлоса AS.

В нынешнем сезоне 28-летний бразилец провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с французским клубом действует до лета 2022 года.

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