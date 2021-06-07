Роберто Карлос сказал, что считает Роналду лучшим в мире

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Экс-футболист "Реала" и сборной Бразилии Роберто Карлос поделился мнением о будущем нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Роналду многое сделал для "Реала", но я знаю, что ему нравится в "Ювентусе". Он великий, номер один в мире – вместе с Месси, Неймаром, Мбаппе.

Давайте посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что сейчас именно Роналду должен выбирать, что делать дальше", – заявил Карлос.

Также не пропустите: Зарема Салихова просила купить в "Спартак" 16-летнего Мбаппе. | http://soccernews.ru