Роберто Карлос сказал, что считает Роналду лучшим в мире

Теги роберто карлоскриштиану роналду

Роберто Карлос сказал, что считает Роналду лучшим в миреФото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Экс-футболист "Реала" и сборной Бразилии Роберто Карлос поделился мнением о будущем нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Роналду многое сделал для "Реала", но я знаю, что ему нравится в "Ювентусе". Он великий, номер один в мире – вместе с Месси, Неймаром, Мбаппе.

Давайте посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что сейчас именно Роналду должен выбирать, что делать дальше", – заявил Карлос.

Также не пропустите: Зарема Салихова просила купить в "Спартак" 16-летнего Мбаппе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Агент Видаля прокомментировал слухи об интересе "Зенита" к игроку

Агент Видаля прокомментировал слухи об интересе "Зенита" к игроку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов