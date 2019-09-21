Роберто Карлос: "Скоро Неймар станет лучшим игроком мира"

Легендарный бразильский защитник Роберто Карлос верит в потенциал своего соотечественника Неймара, выступающего за ПСЖ.

"Любой футболист рад оказаться в "Реале". Но эта история с Неймаром уже окончена. Он счастлив в Париже и скоро станет лучшим игроком мира. Месси, Криштиану, Неймар и Мбаппе, без сомнений, составляют четвёрку лучших футболистов планеты", - цитирует Карлоса Marca.

Напомним, что Неймар дважды оказывался в тройке претендентов на "Золотой мяч" - в 2015 и 2017 году.

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