Роберто Карлос: "Спал с Роналдо чаще, чем с женой"

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Роберто Карлос: "Спал с Роналдо чаще, чем с женой"

Легендарный бразильский защитник Роберто Карлос признался, что в своё время проводил больше времени с соотечественником Роналдо, чем с семьей.

"Впервые я встретил Роналдо в 1993 году. С тех пор мы всегда жили в одной комнате. Я спал с ним чаще, чем с собственной женой", - цитирует футболиста AS.

Напомним, что Карлос и Роналдо вместе выступали за мадридский "Реал" (2002-2007) и сборную Бразилии (1994-2006).

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"Впервые я встретил Рамоса в 2008 году. С тех пор мы всегда жили в одном доме. Я спал с ним чаще, чем с собственной женой", - сказал Пике.

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