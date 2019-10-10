Роберто Карлос: "Спал с Роналдо чаще, чем с женой"

Легендарный бразильский защитник Роберто Карлос признался, что в своё время проводил больше времени с соотечественником Роналдо, чем с семьей.

"Впервые я встретил Роналдо в 1993 году. С тех пор мы всегда жили в одной комнате. Я спал с ним чаще, чем с собственной женой", - цитирует футболиста AS.

Напомним, что Карлос и Роналдо вместе выступали за мадридский "Реал" (2002-2007) и сборную Бразилии (1994-2006).

Не пропустите: Неймар проводит 100-й матч за сборную Бразилии, это шестой результат в истории. | http://soccernews.ru