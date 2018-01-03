Роберто Карлос сравнил Роналду и Месси

Легендарный бразильский футболист Роберто Карлос сравнил форварда "Реала" Криштиану Роналду и нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Я вижу, что Роналду тренируется каждый день, и то, как он работает, впечатляет. Удивляют его отношение к тренировкам и ответственность в матчах, он хочет улучшать себя каждый день. Это разница между ним и Месси. А Лионель просто феномен" - цитирует Карлоса AS.

Напомним, что 32-летний Роналду и 30-летний Месси в последние 10 лет выиграли по 5 "Золотых мячей" каждый.

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