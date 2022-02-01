Роберто Карлос сыграет в Пивной лиге Англии

Теги роберто карлос

Роберто Карлос сыграет в Пивной лиге Англии

Фото инстаграм Роберто Карлоса

Бывший защитник мадридского "Реала" Роберто Карлос поучаствует в любительском матче в составе "The Bull In The Barne".

Как сообщает BBC, команда из Шропшира стала победителем розыгрыша "трансфер мечты" от eBay и получила возможность заявить на одну игру профессионального футболиста.

Это будет 48-летний бразилец, который сыграет в Пивной лиге Англии.

Напомним, что Карлос завершил карьеру в 2015 году, выступая в Индии за "Дели Динамос". 

Не пропустите: Спонсор Гринвуда приостановил сотрудничество с футболистом. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стала известна зарплата Юри Алберто в "Зените"

Стала известна зарплата Юри Алберто в "Зените"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов