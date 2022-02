Роберто Карлос сыграет в Пивной лиге Англии

Фото инстаграм Роберто Карлоса

Бывший защитник мадридского "Реала" Роберто Карлос поучаствует в любительском матче в составе "The Bull In The Barne".

Как сообщает BBC, команда из Шропшира стала победителем розыгрыша "трансфер мечты" от eBay и получила возможность заявить на одну игру профессионального футболиста.

Это будет 48-летний бразилец, который сыграет в Пивной лиге Англии.

Напомним, что Карлос завершил карьеру в 2015 году, выступая в Индии за "Дели Динамос".

