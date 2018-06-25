Роберто Карлос: "Все говорят о Неймаре, но Коутиньо доказывает, что тоже является классным игроком"

Чемпион мира 2002-го года в составе сборной Бразилии Роберто Карлос похвалил полузащитника нынешней команды "селесао" Филиппе Коутиньо.

" Все говорят о Неймаре , но Коутиньо показывает, что он также является отличным игроком для сборной. Когда вся защита сосредоточена на Неймаре, он появляется и решает исход матчей ", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, два игрока сборной Бразилии пропустят матч с Сербией. | soccernews.ru