Роберто Карлос встал на защиту Неймара

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Роберто Карлос встал на защиту Неймара

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос встал на защиту своего соотечественника Неймара, который увлекался симуляциями на ЧМ-2018.

"Честно говоря, я бы на его месте вёл себя точно так же. Бразильцы часто реагируют на фолы так, как он. Мы не такие большие, как европейцы, и физический контакт переносим тяжелее" - сказал Карлос.

Напомним, что Неймар во время матчей мирового первенства пролежал на газоне почти 14 минут.

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