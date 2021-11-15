Роберто Карлос высказался о перспективах "Шахтёра" в Лиге Чемпионов

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Бывший защитник "Реала", "Анжи" и сборной Бразилии Роберто Карлос оценил шансы "Шахтёра" добраться до поздних стадий ЛЧ в ближайших сезонах.

"Шахтёр" сильно прогрессирует во всех турнирах, в которых участвует. Это команда, которая очень многое даёт украинскому футболу. "Реалу" полезно встречаться с такими командами. Да и "Шахтёру" это идёт на пользу, ведь есть возможность получить уникальный опыт.

"Шахтёр" - это та команда, которая в ближайшем будущем способна дойти до полуфинала или даже финала Лиги Чемпионов. Сейчас "Шахтёру" важно расти. Для этого нужно играть против таких соперников, как "Реал". Ведь именно "Реал" является самым титулованным клубом Лиги Чемпионов", - сказал Карлос.

В текущем розыгрыше ЛЧ "Шахтёр" идёт последним в группе с "Реалом", "Интером" и "Шерифом", набрав 1 очков в 4 турах.

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