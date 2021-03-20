Роберто Карлос высказался о предстоящем противостоянии "Реала" с "Ливерпулем" в ЛЧ

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Экс-игрок "Реала" Роберто Карлос поделился мнением о предстоящем противостоянии с "Ливерпулем" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Салах даже близко к Рамосу не приблизится. Об этом эпизоде еще будет много разговоров. "Реал" встретится с хорошей командой. Первая игра пройдет в Мадриде, и "Реал" сейчас в лучшей форме, чем "Ливерпуль", поэтому домашний матч может кончиться в пользу хозяев.

Главное, чтобы в распоряжении Зидана были все игроки. Травмированные футболисты должны восстановиться как можно быстрее", - цитирует Карлоса Marca.

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