Роберто Карлос высказался о предстоящем противостоянии "Реала" с "Ливерпулем" в ЛЧ
Фото: Sempreinter
Экс-игрок "Реала" Роберто Карлос поделился мнением о предстоящем противостоянии с "Ливерпулем" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.
"Салах даже близко к Рамосу не приблизится. Об этом эпизоде еще будет много разговоров. "Реал" встретится с хорошей командой. Первая игра пройдет в Мадриде, и "Реал" сейчас в лучшей форме, чем "Ливерпуль", поэтому домашний матч может кончиться в пользу хозяев.
Главное, чтобы в распоряжении Зидана были все игроки. Травмированные футболисты должны восстановиться как можно быстрее", - цитирует Карлоса Marca.
Читайте также: Зидан оценил итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Лента новостей
-
Агент Мижигурскис рассказал, как Смородская отказалась покупать Коутиньо в "Локомотив"
-
Брандт может покинуть "Боруссию" летом
-
"Атлетик" и "Эйбар" не выявили победителя
-
Роберто Карлос высказался о предстоящем противостоянии "Реала" с "Ливерпулем" в ЛЧ
-
Карпин опубликовал фото в очках жены
-
Стали известны детали контракта Олича с ЦСКА
-
"Саутгемптон" прошел в полуфинал Кубка Англии
-
"Ренн" в гостях уверенно победил "Метц"
-
Стало известно, когда Сафонов сможет сыграть за "Краснодар"
-
ЦСКА договорился с Оличем
-
Геркус прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ
-
Итальянский клуб интересуется Нагельсманном
-
"Спартак-2" едва не проиграл "Алании", несмотря на преимущество в два гола к перерыву
-
Тренер сборной Бельгии: "Азар станет лучшим игроком Евро"
-
"Сочи" показал празднование разгромной победы над "Тамбовом"
-
Вильена близок к уходу из "Краснодара"
-
Агент Головина подтвердил, что игрока отпустили в Сочи
-
1
"Барселона" признана лучшим клубом Европы за последнее десятилетие по версии IFFHS
-
Сёмин высказался о потенциале Захаряна
-
Испанская любовница Мамаева: "Я верю в прекрасное будущее вместе с Пашей"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4