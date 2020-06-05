Роберто Карлос высказался о возможном уходе Хамеса Родригеса из "Реала"

Экс-игрок "Реала" Роберто Карлос прокомментировал возможный уход хавбека мадридского клуба Хамеса Родиргеса.

"Хамес - феномен, я очень привязан к нему. Прошу у всех немного терпения.

Когда он выходит на поле, от отлично играет. Для него многое поменялось, но главное - он уверен в себе и продолжает заниматься, как раньше. Фанаты его очень любят, он отличный игрок.

Ему нужно время. Он играет с прежней уверенностью и показывает свой интеллект на поле. Очень привязан к нему", - передает слова Карлоса BLU Radio.

Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в "Атлетико".

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