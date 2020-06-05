Роберто Карлос высказался о возможном уходе Хамеса Родригеса из "Реала"
Экс-игрок "Реала" Роберто Карлос прокомментировал возможный уход хавбека мадридского клуба Хамеса Родиргеса.
"Хамес - феномен, я очень привязан к нему. Прошу у всех немного терпения.
Когда он выходит на поле, от отлично играет. Для него многое поменялось, но главное - он уверен в себе и продолжает заниматься, как раньше. Фанаты его очень любят, он отличный игрок.
Ему нужно время. Он играет с прежней уверенностью и показывает свой интеллект на поле. Очень привязан к нему", - передает слова Карлоса BLU Radio.
Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в "Атлетико".
Не пропустите: Роберто Карлос рассказал о несостоявшемся переходе в "Челси"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Фрайбург" минимально обыграл гладбахскую "Боруссию" в чемпионате Германии
-
Роберто Карлос высказался о возможном уходе Хамеса Родригеса из "Реала"
-
У Мусаева в "Краснодаре" появится новый помощник
-
Meu Timão: Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА
-
"Порту" разместил на креслах стадиона наклейки с именами клубных сосьос
-
Семин заявил, что болельщики "Локомотива" самые лучшие
-
Широков: "Не вижу, в чем "Спартак" прибавил при Тедеско"
-
На матч "Арсенал" - "Спартак" могут быть допущены зрители
-
"Гэлакси" разорвал контракт с хавбеком Катаи после призывов его жены убивать протестующих в США
-
Семин сообщил о начале выпуска собственной линейки спортивной одежды
-
Мертенс в скором времени продлит контракт с "Наполи"
-
Команды Серии А смогут делать до 5 замен в матчах сезона-2019/20
-
Возлюбленная Роналду показала видео с празднования дня рождения детей футболиста
-
Легионеры "Ахмата" возобновили тренировки после карантина
-
Стало известно, когда Шевченко продлит контракт со сборной Украины
-
У четырёх игроков "Рубина" обнаружены антитела к коронавирусу
-
Санчо высмеял штраф от Бундеслиги
-
"Барселона" выплатила бонусы трем бывшим клубам де Йонга
-
"Краснодар" не продаст "Локомотиву" вратаря Адамова
-
"Зенит" определился с будущим Жиркова
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14