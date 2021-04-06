Роберто Карлос ярко отреагировал на судейство в матче "Барселона" - "Вальядолид"

Теги реал мадридбарселонареал вальядолидроберто карлос

Роберто Карлос ярко отреагировал на судейство в матче "Барселона" - "Вальядолид"

Фото инстаграм Роберто Карлоса

Легенда мадридского "Реала", бывший защитник "сливочных" Роберто Карлос высказался о работе арбитра Сантьяго Хайме Латре, который обслуживал матч 29-го тура Примеры между "Барселоной" и "Вальядолидом".

Напомним, что "сине-гранатовые" победили со счётом 1:0 благодаря голу в концовке. При этом каталонцы получили численное преимущество на 79-й минуте после спорного удаления Оскара Плано.

"Уверен, после сегодняшнего этот судья получит какой-то матч на выходных в качестве награды", - написал Карлос в своём твиттере.

В следующую субботу "Реалу" и "Барсе" предстоит сыграть друг с другом в Мадриде.

Не пропустите: Экс-арбитр Андухар разобрал эпизод с удалением в матче "Барселона" - "Вальядолид". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" попал в рейтинг наиболее результативных клубов Европы

"Зенит" попал в рейтинг наиболее результативных клубов Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов