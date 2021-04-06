Роберто Карлос ярко отреагировал на судейство в матче "Барселона" - "Вальядолид"

Фото инстаграм Роберто Карлоса

Легенда мадридского "Реала", бывший защитник "сливочных" Роберто Карлос высказался о работе арбитра Сантьяго Хайме Латре, который обслуживал матч 29-го тура Примеры между "Барселоной" и "Вальядолидом".

Напомним, что "сине-гранатовые" победили со счётом 1:0 благодаря голу в концовке. При этом каталонцы получили численное преимущество на 79-й минуте после спорного удаления Оскара Плано.

"Уверен, после сегодняшнего этот судья получит какой-то матч на выходных в качестве награды", - написал Карлос в своём твиттере.

В следующую субботу "Реалу" и "Барсе" предстоит сыграть друг с другом в Мадриде.

Не пропустите: Экс-арбитр Андухар разобрал эпизод с удалением в матче "Барселона" - "Вальядолид". | http://soccernews.ru