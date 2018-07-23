Роберто Карлос засудил английскую газету и получит компенсацию

Английское издание Daily Mail выплатит компенсацию бразильцу Роберто Карлосу за лживую публикацию.

Летом 2017 года британцы разместили статью о том, что Карлос употреблял допинг во время победного Чемпионата Мира-2002 на основании фильма журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельта.

Впрочем Карлос опроверг информацию и подал на газету в суд, который выиграл.

В итоге Daily Mail выпустило специальное заявление: "Мы согласны с тем, что эта информация не соответствует действительности. Мы приносим извинения мистеру Карлосу за причиненное беспокойство. Мы согласны компенсировать ему значительные убытки и издержки".

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