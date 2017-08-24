Роберто Карлосу грозит тюремный срок

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Роберто Карлосу грозит тюремный срок

Бывшему защитнику мадридского "Реала" Роберту Карлосу грозит тюремный срок, сообщает Marca.

По сведениям издания, департамент юстиции Рио-де-Жанейро запросил для легендарного футболиста три месяца тюрьмы.

Отмечается, что Карлос обвиняется в неуплате алиментов на сумму около 20 тысяч долларов. 

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