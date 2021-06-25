Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча против Австрии

Теги чемпионат европыиталияроберто манчини

Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча против АвстрииФото: инстаграм Манчини/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался перед игрой против сборной Австрии в 1/8 финала чемпионата Европы.

"Старый "Уэмбли" был прекрасен, а сейчас это фантастическая арена. Играть здесь – удовольствие. Есть игроки, которым так и не удается сыграть на этой арене за всю карьеру.

Если мы хорошо выступим завтра вечером, то, возможно, у нас будет шанс вернуться на этот стадион. Надеюсь, что так и произойдет.

Оченсь важную роль также играет то, чего мы сумели достичь за последние три года. Мы с хорошим настроением подходим к завтрашнему матчу, постараемся повеселиться. Мы играем на прекрасном стадионе, парни должны быть счастливы, что у них есть возможность сыграть здесь.

Футболситы знают, что нас ждет трудный матч. Нет права на ошибку. Австрия – агрессивная и техничная команда", – сказал итальянец.

Италия сыграет с Австрией 26 июня, в 22:00 (мск). Место проведения - Лондон.

Также не пропустите: Бонуччи высказался в преддверии матча против Австрии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Италии не станет на колено перед матчем с Австрией

Сборная Италии не станет на колено перед матчем с Австрией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов