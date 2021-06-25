Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча против Австрии

Фото: инстаграм Манчини/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался перед игрой против сборной Австрии в 1/8 финала чемпионата Европы.

"Старый "Уэмбли" был прекрасен, а сейчас это фантастическая арена. Играть здесь – удовольствие. Есть игроки, которым так и не удается сыграть на этой арене за всю карьеру.

Если мы хорошо выступим завтра вечером, то, возможно, у нас будет шанс вернуться на этот стадион. Надеюсь, что так и произойдет.

Оченсь важную роль также играет то, чего мы сумели достичь за последние три года. Мы с хорошим настроением подходим к завтрашнему матчу, постараемся повеселиться. Мы играем на прекрасном стадионе, парни должны быть счастливы, что у них есть возможность сыграть здесь.

Футболситы знают, что нас ждет трудный матч. Нет права на ошибку. Австрия – агрессивная и техничная команда", – сказал итальянец.

Италия сыграет с Австрией 26 июня, в 22:00 (мск). Место проведения - Лондон.

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