Роберто Манчини поставил сборной Италии результат, но все обсуждают ее... зеленую форму!

Назначение Роберто Манчини на пост наставника национальной сборной в Италии восприняли неоднозначно. Страна еще не оправилась после невыхода команды на ЧМ-2018. Италии требовался человек, который возьмет на себя процесс перестройки, а лицо нового коуча не внушала надежды. Роберто после ухода из "Манчестер Сити" на несколько месяцев оказался в "Галатасарае", неудачно возвращался в "Интер" и работу в "Зените" не стоит считать успешной (хотя Заболотный не согласился бы!). Манчини стартовал с победы над Саудовской Аравией, но потом была серия из пяти матчей без побед, которая завершалась поединком против сборной Украины в Генуе (1:1). После встречи с командой Андрея Шевченко (которая недавно также вышла на Евро) наставник итальянцев впервые заговорил о положительных тенденциях: отметил старания дебютантов и уровень показанного футбола. "Думаю, что болельщики были разочарованы. Но этот свист раздавался только из-за негативного для нас результат, но отнюдь не за качество игры", – заявил Манчини после финального свистка. Сборная Украины тогда присоединилась к нескольким антирекордам своего соперника. Италия впервые с 1925 года не победила в пятом домашнем матче подряд, а также не смогла оставить свои ворота "на замке" уже на протяжении восьми поединков – такого не было больше 60-ти лет. Впрочем, Манчини не зря отмечал положительные изменения в игре его подопечных. После встречи с украинским "скуадра адзурра" лишь однажды потеряла очки – ничья с Португалией в Лиге Нации, которая случилась почти год назад.

Стоит признать, что в отборе на Евро-2020 Италии досталась не самая сильная группа, где соперниками стали Греция, Армения, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн и Финляндия. Однако ранее даже с этими командами возникали проблемы. На этот раз квалификация стала для ребят Манчини легкой прогулкой. Восемь побед в восьми матчах при разнице мячей 25:3. Если добавить сюда победу над США в спарринге, девять побед подряд – это повторение рекорда легендарной команды Поццо, который дважды выигрывал Чемпионат Мира. Досрочный выход в финальную часть Евро-2020 итальянцы восприняли спокойно. Очевидно, в памяти еще живое воспоминание о фиаско в отборе на прошлый Чемпионат Мира. Джанлуиджи Доннарумма, который стал безоговорочным первым номером сборной при Манчини, отмечает роль тренера в успехе команды: "Он, несомненно, выведет нас на правильный путь". Сам наставник призвал не почивать на лаврах. Ведь самое главное испытание ждет команду уже во время европейского первенства: "Думать о рекордах – рано. Сегодня мы получили удовольствие от игры. Надеюсь, в июне будет еще лучше".

Ложкой дегтя в последних метаморфозах сборной Италии стала авантюра технического спонсора. Компания Puma решила одеть команду в экспериментальную форму зеленого цвета, которую представила в начале октября. Замысел разработчиков немецкой компании заключался в том, что Италия переживает Ренессанс прямо сейчас: в составе команды сразу 12 игроков не старше 25 лет, а еще зеленый – это привычный цвет для молодежной сборной. Но даже Роберто Манчини не оценил их намерений: "Мне больше нравится голубая форма. Удивительно видеть ребят в зеленом. Я довольно старомодный в этом вопросе". Поддержали наставника и большинство болельщиков и журналистов. Местная пресса иронизировала, как команда, которая носит прозвище "скуадра адзурра", что в переводе означает "голубая", может променять его на болотный. Туринская издание Tuttosport провело опрос среди своих читателей, и оказалось, что большинству тифози не нравится такие нововведения – против зеленой формы проголосовали 64% респондентов.

Что самое интересное, дизайнеры Puma изрядно поработали над разработкой концепта, который вызвал столько дискуссий. Специалисты выяснили, что сборная Италии уже использовала подобное экипировки. Правда, было это в далеком 1954-м году. Тогда представители Апеннин обыграли Аргентину – 2:0. На этот раз с таким же счетом капитулировала Греция, а Италия досрочно оформила выход на чемпионат Европы. Заголовок Gazzetta dello Sport, посвященный этому событию, был красноречивым: "Зеленый цвет для "скуадры адзурры". Парадокс ситуации в том, что мировое сообщество положительно оценила новинку. С точки зрения маркетинга расчеты Puma оправдались с лихвой. Но немцы не учли, насколько бывают недовольными итальянцы, если задеть их чувства. Мы уже упоминали, что голубой цвет для национальной сборной на Апеннинах едва не священный. Ведь это цвет Савойской династии, правившей в Италии с начала XI века и до 1946-го года. Однако наибольший просчет даже не в самой форме, а в гербе. Золотой щит на зеленом фоне выглядит эффектно. Для нейтрального болельщика он гармонично дополняет композицию, но для итальянца отсутствие традиционного триколора – это фиаско. Представители правых партий и консерваторы выразили решительный процесс против такого произвола. Особенно радикальные силы пошли еще дальше - они заявили, что зеленый цвет выбрали, чтобы "показать новую Италию – страну мусульман и мигрантов". Такая невинная, на первый взгляд, затея Puma привела к скандалу, который гремел на Апеннинах целую неделю. На фоне этих грёз команда Роберто Манчини недополучила должного внимания и похвалы. Ведь под его руководством "скуадра адзурра" действительно пережила Ренессанс. Дело даже не в мощном выступлении в группе квалификации на Евро-2020. Теперь это молодая и жаждущая побед сборная, которая способна побороться за самые высокие места на будущем континентальном первенстве.