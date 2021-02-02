Роберто Манчини сообщил, когда он покинет сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что он покинет национальную команду после чемпионата мира 2022 года в Катаре.

"Я уйду из сборной Италии после чемпионата мира 2022 года в Катаре. Я намерен вернуться к клубной работе. Не знаю, кто может заменить меня. Есть много тренеров - Аллегри, Анчелотти или Гасперини", — приводит слова Манчини Tiki Taka.

Под руководством Манчини сборная Италии пробилась в финальную стадию чемпионата Европы-2020, который состоится летом 2021 года.

56-летний Манчини ранее тренировал "Фиорентину", "Лацио", "Интер", "Манчестер Сити", "Галатасарай", вновь "Интер" и "Зенит".

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