Роберто Манчини сообщил, когда он покинет сборную Италии
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что он покинет национальную команду после чемпионата мира 2022 года в Катаре.
"Я уйду из сборной Италии после чемпионата мира 2022 года в Катаре. Я намерен вернуться к клубной работе. Не знаю, кто может заменить меня. Есть много тренеров - Аллегри, Анчелотти или Гасперини", — приводит слова Манчини Tiki Taka.
Под руководством Манчини сборная Италии пробилась в финальную стадию чемпионата Европы-2020, который состоится летом 2021 года.
56-летний Манчини ранее тренировал "Фиорентину", "Лацио", "Интер", "Манчестер Сити", "Галатасарай", вновь "Интер" и "Зенит".
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